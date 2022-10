Heureuse nouvelle : À 48 ans, Hilary Swank est enceinte de jumeaux

L'actrice de 48 ans faisait la tournée des émissions de télé pour la promotion de la série «Alaska Daily» qui sort ce jeudi sur ABC. Un peu plus tard, dans l'émission «Live with Kelly and Ryan», elle est revenue sur sa grossesse: «Je me sens super bien en ce moment (...) C'est une telle bénédiction, c'est un miracle total, c'est incroyable». Elle savait que cette grossesse était une possibilité parce que des jumeaux «couraient» à la fois dans son arbre généalogique mais également dans celui de son mari.