Au Luxembourg – A 49 ans, il a une pièce chez lui dédiée à «Star Wars»

«Adulte, j’ai demandé à ma mère "Tu sais où sont les figurines de 'Star Wars' avec lesquelles je jouais petit?". Elle m’a dit "Normalement, à la cave". Heureusement, elles y étaient toutes», se remémore Serge Nickels, 49 ans. Le quadra est président du Luxembourg «Star Wars» Collectors Club. Chez lui, il possède une pièce tapissée de figurines de 1977 à 1985. Ce week-end, il sera au milieu du peuple de fans, geeks et nerds convergeant vers le centre Opderschmelz, à Dudelange, pour partager leurs livres, jeux, films préférés à la LuxCon. La grand-messe de la science-fiction et du fantastique concentre tous les univers.

Les fans de «Star Wars» croiseront ceux de «Naruto», de «Harry Potter»… «C’est une chouette ambiance, on est une grande famille», sourit Serge. De quoi parlent les fans quand ils se rencontrent? «De notre passion, mais on prend aussi des nouvelles de nos familles, on parle vacances…». La collection de Serge est une madeleine de Proust. «J’avais 5 ans quand "Star Wars" a balayé le monde. Ce n’est qu’en 1980 que j’ai pu regarder "L’Empire contre-attaque" avec mon père. Le bon âge pour s’asseoir au ciné et être emporté».