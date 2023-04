James Bond girl: A 56 ans, Halle Berry pose nue sur son balcon

À 56 ans, Halle Berry est fière de son corps et ne se prive pas de le dire. Samedi, l'actrice a posté sur Instagram un cliché sur lequel elle pose nue, un verre de vin blanc aux lèvres, accoudée à son balcon fleuri, alors que quelques rayons de soleil viennent caresser son corps. «I do what i wanna do. happy Saturday», a-t-elle écrit en légende, soit «Je fais ce que je veux. Joyeux samedi».

Halle Berry assume son corps et le fait de vieillir ne la dérange pas. Dans une interview au magazine AARP en janvier 2022, elle avait ainsi mis les points sur les «i». «Nous allons tous vieillir. Notre peau va se relâcher et notre apparence va changer. Je vois mon visage et mon corps changer (...). Mais j’ai toujours su que la beauté était plus profonde que le corps physique dans lequel on se promène», expliquait-elle. «La société devrait considérer les femmes comme des joyaux à mesure qu’elles prennent de l’âge, car plus les femmes vieillissent, plus elles sont formidables».