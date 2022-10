Rencontres en ligne: A 60 ans, elle rencontre sa future femme âgée de 23 ans sur Tinder

Leur différence d’âge, Eileen De Freest, âgée de 64 ans, et Julia Zelg, âgée de 27 ans, s’en moquent éperdument. Les deux Américaines, installées à Londres, se sont mariées le 8 juin 2019, un an après leur coup de foudre sur l’application de rencontres Tinder. Depuis, elles présentent leur quotidien sur les réseaux sociaux, dont YouTube où elles ont chacune une chaîne, où elles sont suivies par près de 500 000 personnes, toutes plateformes confondues.

Leur présence en ligne, Eileen De Freest et Julia Zelg, qui est aussi chanteuse et influenceuse, l’utilisent pour répondre aux critiques qu’elles essuient parfois dans la rue et sur Internet. «Certaines personnes nous regardent et pensent qu’Eileen est ma mère, confiait Julia Zelg à la coach en relations amoureuses Lucy Cavendish dans son podcast «Later Dater» en mai dernier. Quand je leur dis qu’Eileen est mon épouse, elles sont généralement gênées», poursuit-elle.