L'homme le plus fort du monde: A 60 ans, Georges Christen est toujours aussi fort!

Star luxembourgeoise, titulaire de 26 records enregistrés dans le «Guiness Book» faisant un temps de lui «l’homme le plus fort du monde», Georges Christen a commencé sa carrière en tordant des clous de charpentier. Il a aussi tiré un wagon de chemin de fer de 20 tonnes avec ses dents, retenu trois avions de sport qui tiraient à pleine puissance, ou encore fait tourner la grande roue de la Schueberfouer à la force de ses dents.

«Des records spectaculaires qui s’ajoutaient toujours à l’exploit sportif», nous rappelle celui qui est né 60 ans plus tôt, jour pour jour. «Je n’ai pas l’impression d’avoir cet âge-là», sourit Georges Christen. «Officiellement, je suis à la retraite. Et désormais, je preste à une autre cadence. Avant, je faisais une centaine de spectacles par an. Je voyageais sur les cinq continents et maintenant, j’ai un ou deux spectacles par mois».

«Un saint Nicolas pour les grands enfants»

Après avoir travaillé dans une compagnie d’assurance, Georges Christen a ensuite pu vivre de son talent. «Je m’entraîne encore quatre à cinq fois par semaine, nous dit-il. Je me prépare encore comme si j’avais 20 ans. J’ai toujours la même force, car je n’ai jamais pris d’anabolisants. Je n'ai jamais fait d'excès à ce niveau et c'est un message que je veux faire passer aux jeunes qui commencent le sport de manière plus intense».

Georges Christen ne s'en cache pas. Il y a beaucoup de travail derrière toute sa carrière. «J'avais certainement certaines pré-dispositions», reconnaît-il, «mais pour le reste, c'est du travail régulier. Et surtout une persévérance qu'il faut garder». Véritable personnalité du Grand-Duché, «car dans un petit pays, on se reconnaît plus facilement», le nouveau sexagénaire prend toujours plaisir à discuter avec des adultes qui l'ont connu lorsqu'ils assistaient, enfants, à un de ses spectacles. «J'ai l'impression d'être un saint Nicolas ou un Père Noël pour les enfants un peu plus grands».

De retour pour le public en été

Début novembre 2022, Georges Christen défrayait encore la chronique en compagnie de Bill Gates, cofondateur de Microsoft, qui n'a pas hésité à l'associer à la générosité du Grand-Duché. «Quand son bureau m'a contacté par e-mail, j'ai tout d'abord cru à une arnaque», souligne-t-il. «J'ai même effacé le message car je croyais que c'était une fraude. Vous l'imaginez bien, Bill Gates a un agenda surchargé et je n'ai pas eu beaucoup le temps de lui parler, mais c'était très agréable de travailler avec lui».