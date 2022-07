Insolite: A 62 ans, elle veut faire un enfant avec son mec de 25 ans

Il est marié à Cheryl McGregor, âgée de 62 ans et grand-mère de 17 petits-enfants, depuis septembre 2021. Le couple a trouvé une mère porteuse au début du mois de juillet après des mois de recherches. Une bonne nouvelle annoncée sur TikTok dans une vidéo visionnée plus de deux millions de fois.

Le couple, qui vit à Rome, dans l’État de Géorgie aux États-Unis, utilise la plateforme pour répondre aux nombreuses critiques qu’il reçoit. Et, avec plus de trois millions d’abonnés et des vidéos aimées près de 100 millions de fois, le moins que l’on puisse dire, c’est que leur différence d’âge et leur projet d’accueillir en enfant en 2023 suscitent la curiosité de bon nombre d’internautes. «On reçoit des commentaires positifs et négatifs, raconte Quran McCain. Les gens peuvent nous haïr autant qu’ils le veulent, nous allons continuer à mener une vie normale. Il y aura toujours des personnes pour critiquer nos décisions alors autant faire ce que nous voulons».