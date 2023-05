Pilates et famille: À 73 ans, Twiggy livre ses astuces pour bien vieillir

Aucun excès

«Je suis fière de mes rides, assure Twiggy. Je comprends les gens qui ne les acceptent pas, mais je ne pense pas que je ferai d’injections. Je n’aime pas l’effet que ça donne aux joues, on dirait qu’on y a fourré des boules de coton. Cela me ferait peur et je n’ai jamais aimé l’idée qu’une substance se balade dans mon corps». Elle confie également n’avoir jamais touché à la drogue non plus. «J’ai toujours été raisonnable, mais j’aime bien boire un verre de rosé de temps en temps», assure-t-elle.