Belle à tout âge: À 78 ans, Lauren Hutton pose seins nus en couverture d’un magazine

«J’aurais aimé voir Veruschka, Twiggy et Jean Shrimpton défiler jusqu’à 40, 50, 60 ou 70 ans », confie Lauren Hutton, 78 ans, dans le numéro de juin de «Harper’s Bazaar». Six décennies après ses débuts dans le mannequinat, la septuagénaire apparaît topless en couverture du magazine américain qui, la semaine dernière, a dévoilé ces images et publié une interview. Les photos (post Instagram en tête de cet article) ont été prises par Steven Meisel. «Lorsque j’ai commencé à poser pour lui, je lui ai dit que je ne voulais pas paraître plus jeune. Il a répondu qu’il adorait et que c’était la raison pour laquelle il travaillait avec moi.