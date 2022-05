Luxembourg: A 79 ans, Françoise va vivre en «coloc» à Esch

Françoise a perdu son mari il y a un an. Vincent Lescaut

À l’idée de louer une chambre chez elle, Françoise, 79 ans, a le sourire. «Ce sera la première fois de ma vie que je vivrai en 'colocation'», s’amuse l'Eschoise. Elle participera ce jeudi sur le campus de Belval au Speed dating logement intergénérationnel, organisé par l’ASBL Cohabit’Age, qui met en relation des personnes âgées vivant seules et des étudiants en quête de logement.

Françoise qui n’a aucune intention d’aller en maison de retraite, a toute une équipe d’aide et de soin qui passe veiller sur elle en journée et faire le ménage, mais le décès de son mari il y a un an a été un coup dur.

«Je me sens seule, j’ai besoin de compagnie, d’un peu d’animation dans la maison», témoigne-t-elle. Alors quand elle est tombée sur Moussa Seck, le chargé de direction de Cohabit’Age, qui mettait un flyer pour le speed-dating dans sa boîte-aux-lettres, «je n’ai pas hésité, j’ai décidé de m’inscrire pour trouver un jeune à héberger! A la réunion à Belval, je pourrai rencontrer les étudiants, chacun me donnera un dossier que je ramènerai à la maison pour réfléchir et me décider sur la personne idéale», anticipe-t-elle.

Pas de loyer pour l'étudiant

Actuellement, l’ASBL gère huit binômes en logements intergénérationnels. «Préalablement, on visite les logements proposés, on interviewe les étudiants puis on veille à ce que la cohabitation se passe bien, explique Moussa Seck. L’étudiant ne paye pas de loyer en tant que tel, mais une participation aux charges qui tourne en général autour de 150 euros pour une chambre. L’idée est de rester sous les prix du marché de la location».

Françoise imagine déjà sa vie en cohabitation. «Les étudiants partent en cours le matin et mangent sur le campus à midi. Mais quand mon nouveau ou ma nouvelle 'colocataire' rentrera le soir, il ou elle pourra déposer ses courses dans le frigo et faire ses lessives, passer du temps dans sa chambre si il ou elle veut ou partager le repas du soir avec moi, discuter, m’accompagner en balade de temps en temps et m’aider avec le jardin», sourit-elle.