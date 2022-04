«L'âge ne compte pas» : À 81 ans, Al Pacino est en couple avec une femme de… 28 ans

La légende du cinéma américain a retrouvé l'amour avec une jeune femme de 53 ans sa cadette. Elle avait déjà été en couple avec Mick Jagger (78 ans).

Noor Alfallah, qui affirme que «l'âge ne compte pas», n'a visiblement aucun problème à fréquenter les hommes plus âgés qu'elle, note Purepeople. Elle a ainsi déjà été vue en compagnie de Mick Jagger (78 ans), a été proche du milliardaire Nicolas Berggruen (60 ans) et a déclaré être une amie de Clint Eastwood (91 ans).

«Al Pacino et Noor ont commencé à se voir pendant la pandémie, a indiqué une source à Page Six. L'âge ne semble pas poser un problème, même s'il est plus vieux que son père. Elle fréquente la jet-set, et elle vient d'une famille riche». C'est la première fois qu'Al Pacino est vu en couple depuis sa séparation avec l'actrice israélienne Meital Dohan en 2020, relève Purepeople. Suite à leur rupture, la comédienne avait expliqué que c'était «dur d'être avec un homme aussi vieux, même Al Pacino».