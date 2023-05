États-Unis: À 83 ans, Al Pacino va être papa pour la 4e fois

Al Pacino et Noor Alfallah (à gauche) se fréquentent depuis un peu plus d'un an.

Quelques semaines après son acolyte Robert De Niro, 79 ans , Al Pacino va lui aussi retourner dans les couches et les biberons à l'âge de 83 ans. Sa compagne, Noor Alfallah, 29 ans, est en effet enceinte de 8 mois, ont confié des sources proches du couple à TMZ et People.

L'acteur américain et la jeune femme se cotoient depuis avril 2022. Si elle est une inconnue en Europe, elle est célèbre aux États-Unis pour avoir été la compagne de Mick Jagger en 2017-2018 et aurait également fréquenté le milliardaire Nicolas Berggruen.

«La différence d'âge ne semble pas être un problème»

La jeune femme qui travaille dans l'industrie du cinéma «est avec Al depuis un certain temps et ils s'entendent très bien. La différence d'âge ne semble pas être un problème, même s'il est plus âgé que son père», avait confié récemment une source à Page Six, précisant qu'elle était «issue d'une famille qui a de l'argent».