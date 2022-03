Indonésie – A 83 ans, elle met en fuite un reptile géant

Indonésie : À 83 ans, elle met en fuite un reptile géant

Une Indonésienne de 83 ans a réussi à se libérer des mâchoires d'un dragon de Komodo, le plus gros varan du monde, avec beaucoup de courage et d'un simple coup de pied.

«J'avais un couteau dans la main mais il est tombé quand il m'a mordu. Il n'y avait personne autour de moi et je savais qu'il fallait que je me batte pour survivre». «Je lui ai alors lancé un coup de pied dans une patte, de toutes mes forces. Ce n'était qu'un coup de pied mais il m'a lâché la main». «Je vais bien maintenant», dit l'octogénaire, après avoir reçu 35 points de suture à la main droite. «J'espère que je vais récupérer l'usage de ma main pour pouvoir continuer à fabriquer des balais».

Le varan (varanus komodoensis) est le plus grand reptile saurien carnivore du monde, pouvant atteindre trois mètres. Ce rescapé des temps préhistoriques est capable d'assommer un cerf d'un coup de queue et de dévorer une chèvre entière, crâne et cornes comprises.