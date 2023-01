Recettes de cuisine: À 85 ans, elle fait le buzz sur TikTok

À 85 ans, Andrée Dubois, alias mamie TikTok, est une véritable star sur la plateforme chinoise. Son petit-fils, Mathieu Lezeau, et cette Française originaire de Poitiers publient des vidéos de recettes. Grâce à ses publications, qui ont récolté plus de 32 millions de mentions «j’aime», le duo est à la tête d’une communauté de plus 2 millions de personnes sur le réseau social.

Adoubée par Jean Imbert

L’aventure TikTok débute en 2020 pour Andrée Dubois. La grand-mère de Mathieu Lezeau, qui vit alors chez lui, commence par faire quelques apparitions dans les vidéos de son petit-fils jusqu’à ce que ce dernier publie une vidéo de l’octogénaire en train de préparer des œufs au lait au lait, une recette transmise de génération en génération dans la famille. Un véritable carton auquel Andrée Dubois et Mathieu Lezeau ne s’attendaient pas. «Le lendemain, quand je me suis réveillé, le portable était bouillant, explique le trentenaire dans l’émission de télévision «Ça commence aujourd’hui». Et en fait, on a pris 100’000 abonnés en 24 heures».