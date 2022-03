Chantier à Differdange - À 85 mètres du sol, il veille sur les tours Gravity

Il met une vingtaine de minutes pour rejoindre son poste de travail, à la force des bras et des jambes.

À 56 ans et trente années d'expérience, Joaquim de Sousa Mendes n'est pas facilement impressionnable. Le grutier des tours Gravity à Differdange, véritable «œil du chantier», est habitué à passer plusieurs heures chaque jour dans sa cabine, à quelque 85 mètres du sol. Si la vue est forcément imprenable, il n'a pas vraiment le loisir d'admirer le panorama, une fois installé dans sa cabine truffée d'écrans, après la vingtaine de minutes nécessaires pour gravir l'échelle qui le mène à son poste de travail.

«J'adore mon métier, explique avec un enthousiasme communicatif l'employé de la CLE (Compagnie luxembourgeoise d'entreprises). Je prends beaucoup de plaisir à transporter des matériaux, déplacer des banches métalliques (ndlr: sorte de moules), décharger des camions…» Capable de positionner une charge de plusieurs tonnes avec une précision de quelques centimètres, Joaquim a de bons yeux et une excellente vision de l'ensemble du chantier.

«Je n'ai pas la clim l'été, mais j'ai le chauffage en hiver!»

Il aime prendre de la hauteur et n'a évidemment pas le vertige, même lorsque la grue oscille imperceptiblement à cause du vent. «Ça secoue parfois, admet-il dans un sourire, ajoutant qu'il n'a pas le droit de travailler lorsque les rafales dépassent les 70 km/h. Titulaire d'un Caces (Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité), il repart tous les cinq ans en formation pour «une remise à niveau indispensable, car les équipements évoluent constamment».

Les deux tours de 15 et 18 étages du projet Gravity (ndlr: qui comprend en tout cinq bâtiments) constituent son chantier le plus impressionnant, même s'il a aussi beaucoup aimé travailler sur le projet Connection dans le quartier de Hamm, à Luxembourg (ndlr: immeubles de bureaux). «Je me sens bien dans ma cabine de moins de trois mètres carrés. Je n'ai pas la clim l'été, mais j'ai le chauffage en hiver!»