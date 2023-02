Mini-influenceuse: À 9 ans, elle animera le tapis rouge du Super Bowl

Taylen Biggs a 9 ans et elle a déjà participé à la Fashion Week de New York et interviewé plusieurs stars. Instagram taylenbiggs

À 18 mois, elle posait pour la marque Kardashian Kids. À 4 ans, elle assistait à son premier défilé de mode. Aujourd’hui âgée de 9 ans, Taylen Biggs est l’hôte d’honneur du Super Bowl, qui se tiendra dimanche 12 février en Arizona.

Son rôle? Animer le tapis rouge des NFL Honors, la cérémonie annuelle de remise des récompenses en National Football League qui se tient dans la ville hôte du Super Bowl, en accueillant les célébrités et commentant leurs tenues avant le match. Ce ne sera pas une première pour la fillette, née en Floride en 2013, qui a déjà participé à la Fashion Week de New York et interviewé plusieurs stars, parmi lesquelles DJ Khaled.

La National Football League (NFL) l’a choisie comme correspondante sur le tapis rouge après avoir vu une vidéo où elle discute avec le rappeur Lil Wayne à propos des maillots de football américain et des sportifs les mieux habillés.

Mini-Anna Wintour

La fillette se décrit elle-même comme une passionnée de mode. Dans une interview accordée au New York Magazine, elle explique la façon dont elle mixe des pièces haut de gamme et des vêtements plus abordables, citant par exemple Givenchy et Balmain. «Je suis tellement heureuse que les marques de luxe sortent des vêtements pour enfants. La mode n’a pas d’âge», dit-elle.

Surnommée la mini-Anna Wintour par les médias américains, Taylen Biggs est suivie par 361 000 personnes sur son compte Instagram, géré par sa maman Angelica. Elle publie notamment des conseils vestimentaires, des vidéos de coulisses de défilés et des photos de ses looks.

Son rêve? Lancer sa propre ligne de vêtements: «Ce sera de la haute couture. Je suis en contact avec Olivier Rousteing, le directeur artistique de Balmain, l’une de ses marques préférées. Il me suit sur Instagram.»

Convoitée par les marques