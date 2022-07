Défilés parisiens: À 9 ans, North West est la nouvelle icône de la Fashion Week

North West (à droite) au défilé Jean Paul Gaultier haute couture, à Paris, avec sa mère Kim Kardashian et Anna Wintour.

La journée de mercredi a été chargée pour North West, 9 ans, fille aînée de Kim Kardashian et de Kanye West. En compagnie de sa mère et de sa grand-mère, Kris Jenner, elle a assisté à deux défilés de haute couture: celui de Balenciaga – où défilait Kim – et celui de Jean Paul Gaultier.