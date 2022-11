Cancer du sein: À 91 ans, elle tricote des prothèses mammaires

Plus légères et pratiques, les prothèses mammaires tricotées à placer dans le soutien-gorge sont une alternative aux modèles en silicone.

«Je suis contente de faire les prothèses. Premièrement, ça rend service à des personnes qui sont opérées du sein et d’autre part, je ne fais pas de stock», raconte Suzanne Beaudet dans une interview filmée accordée à Ouest France, en octobre dernier. À bientôt 92 ans, elle les fêtera en décembre, cette passionnée de tricot est l’un des membres de l’association française «Les petites mains», une structure située en Mayenne et affiliée à la maison mère américaine «Knitted Knockers» (nichons tricotés).

Tous les jours depuis 2020, la nonagénaire tricote des prothèses mammaires en coton, à glisser dans le soutien-gorge, distribuées gratuitement par l’association à des femmes touchées par le cancer du sein et qui ont subi une mastectomie. «C’est du bénévolat utile», se réjouit Suzanne Beaudet qui passe une dizaine d’heures par jour à faire danser ses aiguilles. Un rythme soutenu grâce auquel la retraitée a tricoté plus de 400 prothèses depuis le début de l’année. «Le tricot m’aide à bien vieillir», assure-t-elle.

500 000 prothèses mammaires tricotées

À l’origine de cette initiative et de l’association «Knitted Knockers», Barbara Demorest. Cette Américaine originaire de l’État de Washington est touchée par un cancer du sein en 2011 et subit la même année une mastectomie. Réticente à l’idée de porter des prothèses mammaires en silicone – qu’elle juge trop lourdes et qui font transpirer – et ne pouvant pas prétendre à une reconstruction mammaire en raison de complications, cette passionnée de tricot se lancer dans la confection de prothèses mammaires en maille sur les conseils de son oncologue.