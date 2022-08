États-Unis : À 99 ans, elle devient arrière-grand-mère pour la centième fois

Originaire de Pennsylvanie, Marguerite est à la tête d’une famille de onze enfants, 56 petits-enfants et 100 arrière-petits-enfants. «C’était une course. Ma cousine Colleen et moi-même avions des dates d’accouchement très proches. Elle a donné naissance au 99e arrière-petit-enfant», s’amuse Christine. Marguerite fêtera ses 100 ans en novembre. D’après sa famille, elle doit sa longévité à ses deux entraînements quotidiens ainsi qu’à l’amour et au soutien de ses proches.