Un séisme a-t-il frappé le sud du Luxembourg mercredi matin?

Un analyse très précise du phénomène

Ni les services de secours ni la police n'ont en effet signalé le moindre tremblement de terre au Grand-Duché, ou dans les régions proches ces derniers jours, mais du côté du Centre européen de géodynamique et de séismologie (ECGS), installé à Walferdange, on nous a néanmoins confirmé avoir enregistré cet événement.

«Il s'agissait d'un tir de carrière», nous a très rapidement expliqué Adrien Oth, géophysicien et directeur scientifique du ECGS, après un examen minutieux des données en sa possession. «Par méthode de cross-correlation, notre carte indique que la localisation la plus probable se trouve dans les environs de la carrière de Rumelange. La profondeur n'est pas évidente à contraindre, mais c'est très probablement un événement superficiel. La magnitude locale que nous avons estimée est de ML = 2.0».

Plusieurs petites explosions

«Grâce à une deuxième figure, poursuit Adrien Oth, on peut également avoir une impression des données enregistrées par les stations du réseau sismique national du Luxembourg. On voit un signal court avec la plus forte amplitude sur la station de notre réseau localisée à Rumelange, très proche de la source. Avec distance croissante, l'amplitude diminue rapidement et le signal devient plus long dans le temps».