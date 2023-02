Syrien du Luxembourg: «À Alep, les gens n’ont que leurs mains»

Arrivé de Syrie au Luxembourg en 2015, Victor, 22 ans, est très touché par les images que lui transmettent, heure par heure, sa famille et ses amis d’enfance, depuis Alep. La ville syrienne qui se trouve dans la zone contrôlée par le régime est meurtrie par le séisme qui a touché la Turquie et la Syrie. «Mes grands-parents et mes tantes sont en bonne santé, ils se sont réfugiés dans un sous-sol et dans une église, mais la situation est catastrophique pour les gens qui sont encore sous les décombres» explique-t-il à L’essentiel.