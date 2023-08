Mystère sur un incendie et la disparition d'une ado à Besançon

À Besançon : Mystère sur un incendie et la disparition d'une ado

L'incendie d'un appartement a fait deux blessés légers mercredi à Besançon et les enquêteurs s'interrogent sur la disparition inquiétante d'une adolescente de 12 ans qui s'était rendue lundi dans ce même appartement et n'a plus donné signe de vie depuis.