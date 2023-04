Luxembourg: A Bettembourg, sous la pluie, le Parc reste merveilleux

1 / 11 Le Parc Merveilleux est un géant qui hiberne et se réveille au printemps Vincent Lescaut Vincent Lescaut Vincent Lescaut

Quand les averses jouent à cache-à-cache avec les éclaircies, trouver une activité extérieure pour les enfants relève parfois du véritable casse-tête. En cette fin de vacances de Pâques, au Luxembourg, le Parc Merveilleux de Bettembourg reste une valeur sûre.

Pour Freddy, originaire de Luxembourg-Ville, la visite au Parc Merveilleux s'est improvisée «car la maman des enfants devait travailler». «Malgré les petites averses, ce n'est pas grave, il y a moins de monde et on peut profiter différemment». «On ne sait pas vraiment pourquoi on revient tout le temps», complète sa fille Zoé, de retour pour la 10e fois, au moins. «On se sent bien ici, tout simplement. On découvre de nouveaux animaux. On adore la mini-ferme et on sent que le parc se rénove chaque année. Quand il y a trop de monde, c'est difficile d'approcher un animal. Là, on est bien équipé pour affronter la pluie, tout va bien».

«On a presque tout le parc pour nous»

Malgré la pluie et quelques apparitions du soleil, enfants et famille n'ont pas oublié de fréquenter le Parc Merveilleux. «Avec des vêtements adaptés à la météo actuelle, on peut se moquer du mauvais temps», se réjouit Marc Neu, directeur technique du Parc. «Ils viennent pour s'éclater et à certains endroits, c'est possible d'être à l'abri de la pluie. Entre les averses, c'est possible de sortir et ça fonctionne».

«On est là pour que les enfants s'amusent avec les animaux», nous indique Vicky de Bertrange. «C'est encore les vacances et c'est important de profiter encore un peu», ajoute Françoise de Christnach. «Les habiller chaudement était indispensable, mais on en profite à fond, car il y a moins de monde. Quand on a presque tout le parc pour nous, c'est agréable!». Pour Irène et Lizbeth de Junglinster, «avec les pantalons de pluie et les chaussures imperméables, les enfants s'amusent bien. Bien les équiper, c'est indispensable, au risque de devoir rentrer à la maison un peu plus tôt».

Le nouveau gîte cartonne déjà

«Traditionnellement, on ouvre toujours la semaine avant les vacances de Pâques pour se rôder avec nos nouveaux saisonniers», rappelle Marc Neu. «Au tout début, c'était presque trop calme, mais le week-end de Pâques, c'était du tonnerre avec plus de 9 000 personnes en trois jours. Là, on est bien parti. Avec la pluie, ce n'est pas génial, mais on reste confiant pour le futur».

Grande nouveauté en 2023, les vacances scolaires au Luxembourg, en France et en Belgique, vont se succéder toutes les deux semaines. «Cela va nous permettre de mieux répartir le flux de visiteurs», se réjouit Marc Neu. «De nombreux clients viennent de la Grande Région et on préfère que les visites soient plus éparpillées».

Et la fréquentation du Parc Merveilleux est pour le moment conforme aux attentes. «On atteint déjà presque les 25 000 visiteurs», précise Marc Neu. «Une moyenne de 2 000 visiteurs par jour, c'est déjà pas mal. On vient également d'ouvrir notre nouveau gîte où une famille avec deux enfants peut y dormir. Les retombées sont déjà positives avec trois mois de réservation. Les week-ends et les vacances scolaires sont déjà bien réservés. Ce succès nous surprend un peu, car on n'a pas d'expérience au niveau du secteur hôtelier».