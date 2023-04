À Bissen, Joy et Michel ont fait de leur jardin un petit coin de paradis

1 / 5 Michel, Joy et leur fils Mats passent du temps au jardin. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel

Dans le jardin de Joy, 32 ans, et Michel, 44 ans, à Bissen, tout le monde s’active. Même les enfants ont leur brouette. «Notre fils Mats préfère être dehors que de regarder la télé», sourit Michel. Serres, potagers et fleurs variées, depuis l’achat de sa maison il y a trois ans, le couple structure et fait grandir ce jardin extraordinaire. Un coin de paradis qui a son compte Instagram, «Joy & Milli Garten» (jm_doheem_am_gaart) sur lequel ils racontent à leurs 3 000 abonnés cette aventure au grand air. «On voulait emmener les gens avec nous, donner des conseils. Cela se fait beaucoup en Allemagne. Mais encore peu au Luxembourg».

«J’ai commencé dans le jardin de ma grand-mère puis celui de ma mère, mais je ne pouvais pas laisser libre cours à mes idées», poursuit Joy. Désormais, elle ne s’en prive pas et elle a transmis le virus à sa famille. «Je suis ingénieur à la commune de Junglinster. Je construis des routes. Mais mes passions sont le tennis et le jardinage».

Chaque année, de nouvelles couleurs s’invitent. «Nous allons tester le maïs à pop-corn et nous aurons 32 sortes de tomates», raconte Joy, qui a déjà récolté des melons à Bissen! Le couple choisit ses plantations pour attirer des insectes bénéfiques et à chaque saison, il y a du boulot. «On débute en janvier avec les plants de physalis, en mars c’est les tomates et en avril les courgettes et carottes».

«Dès le printemps, on a l’impression d’être en vacances», se réjouit Michel. Une passion qui les occupe six ou sept heures par semaine. «Cela dépend des saisons». Ce jardin, ils l’ouvrent au public une fois par an. En 2023, ce sera le 25 juin. Et ils prévoient d’écrire un livre.

