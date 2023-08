Bagarre entre influenceurs dans une boîte de nuit à Cannes

Ce sont des images qui font beaucoup de bruit. Tournées dans la discothèque le Palm, à Cannes (F) dans la nuit du dimanche 20 au lundi 21 août 2023, elles montrent une bagarre entre plusieurs personnes et une femme le visage en sang tentant de s’échapper. Le blogueur Aqababe, qui a publié la vidéo sur X, affirme que la rixe impliquait les anciens candidats de téléréalité Ad Laurent («Garde à vous», «Les princes de l’amour», «Friends Trip», «La villa des cœurs brisés») et Ahmed Thaï (ex-mari de Sarah Fraisou et vu dans «La villa des cœurs brisés», «La bataille des couples» et «10 couples parfaits»), ainsi que le youtubeur et entrepreneur suisse Yomi Denzel.