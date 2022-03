Maude – A cause de sa célébrité, elle fait peur aux hommes

Maude : À cause de sa célébrité, elle fait peur aux hommes

Révélée au grand public dans les «Anges de la téléréalité», Maude voit sa carrière décoller. En revanche, plus personne n'ose la draguer!

Du haut de ses 27 ans, la pétillante Cannoise vit un véritable rêve. Depuis sa participation à la 5e saison des «Anges de la téléréalité», Maude a vu sa vie changer du jour au lendemain. Son premier single, «Love Is What You Make Of It», qu’elle a enregistré dans l'émission a été propulsé numéro un, le jour de sa sortie. Ce succès m'a ouvert de sacrées portes», avoue Maude dans Entrevue.