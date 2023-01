En France : A cause de ses cookies, TikTok payera 5 millions d’amende

Les cookies sont des traceurs informatiques utilisés pour suivre le comportement des internautes et leur proposer des publicités ciblées. «Les contrôles ont uniquement porté sur le site web de Tiktok (…) et non sur l’application mobile», a précisé dans un communiqué la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil), qui a prononcé la sanction fin 2022.