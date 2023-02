Oublier le Covid : À cause du manque de touristes, Hong Kong propose des billets d’avion gratuits

Une stratégie à double tranchant

La remise de ces billets débutera en mars, et 80 000 autres à destination des habitants de la métropole seront à gagner cet été. «Ceci, Mesdames et Messieurs, est probablement le plus grand accueil jamais réservé dans le monde», s’est félicité M. Lee, qui a promis de redorer la réputation de la ville et de «porter personnellement les messages promotionnels sur nos prouesses en tant qu’économie la plus libre du monde et centre financier international de la Chine».