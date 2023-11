A Clervaux: Drogue, armes, détournement: de lourds soupçons contre le directeur du lycée

Le 23 octobre, le ministère de l’Éducation nationale indiquait que Jean Billa, directeur du lycée Edward Steichen à Clervaux, avait été suspendu de ses fonctions et le porte-parole de l’Administration judiciaire avait confirmé qu’«une enquête préliminaire [avait été]ouverte». Ce mardi, le parquet de Diekirck a été plus précis quant aux faits reprochés au directeur.

Le parquet a «procédé à une enquête préliminaire des chefs d’éventuelles infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie». Le domicile de Jean Billa a été perquisitionné le 19 octobre par la police judiciaire Nord, sections stupéfiants et «le résultat est en cours d’exploitation».

Armes prohibées

De plus, durant ces perquisitions, «plusieurs armes des catégories A et B (armes et munitions prohibées/armes et munitions soumises à autorisation) ont pu être trouvées et saisies». Le parquet indique qu’il «existe des indices quant à d’éventuelles violations des dispositions de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions».