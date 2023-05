A Contern, le centre pour réfugiés n'a toujours accueilli personne

1 / 10 Un centre qui pourrait accueillir jusqu'à 1 000 réfugiés est en train d'être créé en urgence à Contern. Vincent Lescaut Pour donner un peu de vie à l'entrepôt , sans fenêtres de 3000 m2 par niveau, les agglos des murs de la future cuisine ont été peints en jaune. Vincent Lescaut Vincent Lescaut

500 lits, des machines à laver, un espace cuisine, des murs en agglo repeints de couleurs vivres, des sanitaires ayant nécessité d’ouvrir le toit pour être installés. En mars 2022, dans le contexte de l’arrivée massive de réfugiés ukrainiens, la Bourgmestre de Contern, Marion Zovilé-Braquet et le directeur de l’Office national de l’accueil (ONA) Yves Piron, nous faisaient visiter le nouveau centre destiné aux primo-arrivants aménagé en urgence dans un entrepôt de la zone industrielle Weiergewan de Contern.

Une capacité pouvant atteindre 1 000 personnes était évoquée dans cet entrepôt sans fenêtres de 3 000 m² par niveau. Yves Piron évoquait lui une «première phase autour de 300 personnes dans le courant de la semaine prochaine». Plus d’un an après, le site n’a toujours pas accueilli le moindre réfugié. «Il ne s’y passe plus rien du tout à ce que je sache, confie la Bourgmestre. Des entreprises avaient rassemblé de l’argent pour permettre d’installer une aire de jeu à côté. Mais on est prêt à le faire, mais on attend…»

Étude de faisabilité en cours

Évoquant les «nouvelles structures d’hébergement temporaires» mises en place à l’époque, l’ONA et le ministère des Affaires étrangères précisent que «l’entrepôt à Contern nécessitait des travaux complémentaires qui prenaient plus de temps, et devant l’urgence de la situation d‘autres solutions ont été trouvées». Un rapport de sécurité aurait, selon nos informations, notamment pointé la question des issues de secours.

Si le conseil de gouvernement a validé définitivement le projet en juillet 2022, l’attente s’expliquerait par «le temps nécessaire à la coordination entre les administrations concernées et à l’élaboration d’un concept d’aménagement en dehors de l’urgence», selon le ministère.

Mais alors quand ce bâtiment pourra-t-il accueillir des réfugiés? «Une étude de faisabilité est en cours par un bureau d’architectes mandaté par l’Administration des bâtiments publics (ABP) pour l’aménagement complet du bâtiment. Elle devrait être finalisée en juin 2023», ajoute le ministère, qui ne communique pas le montant déjà investi.

Six mois de travaux

Si la commune valide le projet, «les travaux pourront reprendre. Leur durée est estimée à six mois», précise le ministère. L’étude peut-elle s’avérer négative? «Il faut attendre la finalisation pour tirer des conclusions. En effet, l’étude de faisabilité sert non seulement à évaluer le volet technique de l’aménagement du hall mais également les coûts y générant. De même, le nombre de lits qui pourront être créés dépendront de cette étude, indique le ministère. Ce dernier précise que «les équipements initialement installés à Contern ont été dispatchés et réutilisés dans d’autres structures d’hébergement de l’Office national de l’accueil».

Les structures d'urgence «indispensables»