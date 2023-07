Festival au Luxembourg: À Contern, «une ambiance que l’on ne retrouve pas ailleurs»

Un village luxembourgeois visité par d’irréductibles passionnés de bande dessinée reste encore et toujours fidèle à sa tradition. Le festival de BD de Contern a débuté samedi matin. Dans les rues barrées à la circulation déambulent des passionnés à la recherche d’un album, des curieux qui regardent les objets dérivés parfois loufoques, des personnages déguisés et des bénévoles en chemise rouge souvent en train de courir.

«Je suis belge, la BD est quelque chose d'important pour nous», affirme Arnaud, venu pour «compléter des séries et passer un bon moment en famille». Iona, 7 ans, et sa sœur Sophia, 10 ans, sont tout sourire avec des albums sous le bras. «J’aime Kid Paddle et Nelson», dit la seconde. Stéphane, albums de «Titeuf» sous le bras, cherche à «finir des collections», mais aussi à «manger un morceau et retrouver des copains».