Arrêtés en Moselle: À contresens sur l'A31, le périple de deux délinquants jusqu'au Luxembourg

Le 2 novembre, deux individus s'étaient engagés à bord d'une voiture, à contresens sur l'autoroute A31, en France entre Thionville et Metz après une course poursuite. «J’ai vu la C4 taper la glissière de sécurité après avoir failli heurter ma voiture, puis engager un demi-tour», racontait alors un témoin, choqué par la scène. Mardi, Le Républicain Lorrain rapporte que le conducteur et son passager, finalement arrêtés après avoir abandonné le véhicule, ont été condamnés lundi à respectivement 16 mois et 4 mois de prison.