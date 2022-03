Deux nouvelles lettres de Treiber – «A côté de ce que je fais, Koh-Lanta, c'est du pipi de chat»

Deux nouvelles lettres de Treiber : «À côté de ce que je fais, Koh-Lanta, c'est du pipi de chat»

Blandine, sa copine, a reçu deux nouvelles lettres de l'assassin présumé de Géraldine Giraud et de Katia Lherbier.

Dans deux lettres datées du 14 et du 23 octobre, selon RTL, Jean-Pierre Treiber, en cavale depuis le 8 septembre, indique être toujours dans les forêts de Seine-et-Marne, mais il déclare avoir changé de planque.

"Les rasoirs ne rasent plus. Je n'ai quasiment plus de dentifrice, écrit l'ancien détenu. Je ne sais pas à quoi je vais ressembler quand tout cela sera fini. Au moins les sangliers et les cerfs ne se plaignent pas de mon odeur. (...) Koh-Lanta, c'est du pipi de chat à côté de ce que je fais", selon LCI.fr qui en publie un extrait.