Pénurie de personnel: À coup de primes, on s'arrache les soignants en Grande Région

Des soignants à bout de souffle, des services d’urgence saturés, ou obligés, comme à Thionville cet hiver , de fermer ponctuellement, faute de personnel en état de travailler… Les hôpitaux des zones frontalières sont sous tension et dénoncent la fuite des soignants, souvent vers le Grand-Duché. La pandémie n'a rien arrangé et a poussé les régions voisines à réagir.

En France, l'Agence régionale de santé (ARS Grand Est) a mis en place, l'an passé, des contrats visant à financer, pendant tout ou partie de leurs études, des jeunes en formation dans la région. Aides-soignants, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, manipulateurs en électroradiologie sont éligibles pendant au moins deux ans de leur cursus. Ils peuvent ainsi recevoir 6 000 euros par an pour les aides-soignants (tout au long de la formation) à 8 000 euros par an pour les autres. Mais à une condition: s’engager, dès qu'ils sont diplômés, à exercer dans la région Grand Est pour au moins deux fois la durée de la perception de l’allocation.

Et cela marche selon l’ARS Grand Est, qui assure que 40% des 485 contrats signés dans la région, l’ont été dans les départements de Meurthe-et-Moselle et de la Moselle. Soit pas loin de la moitié des 98 étudiants aides-soignants, 322 étudiants infirmiers, seize étudiants masseurs kiné et 48 étudiants en manipulation de radiologie qui ont fait ce choix.