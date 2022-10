Etats-Unis: A deux semaines des midterms, Biden affronte un vent défavorable

États-Unis : À deux semaines des midterms, Biden affronte un vent défavorable

La perte du contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat, le 8 novembre, serait une lourde défaite pour le locataire de la Maison-Blanche, qui dans les sondages bénéficiait jusqu’à peu d’une embellie, mise à mal par les difficultés économiques des États-Unis.

Le prix de l’essence, des courses, des bonbons pour Halloween… l’opposition républicaine éreinte quotidiennement le bilan de Joe Biden et de son parti sur l’inflation – de loin la principale préoccupation des électeurs américains, d’après les enquêtes d’opinion.

Lors de ces élections de mi-mandat, les «midterms», les Américains sont appelés à renouveler l’ensemble des 435 sièges de la Chambre américaine des représentants et un tiers du Sénat. Toute une série de postes de gouverneurs et d’élus locaux sont également en jeu.

Organisées deux ans après la présidentielle, ces élections se convertissent de fait en référendum sur l’occupant de la Maison-Blanche. Le parti du président n’échappe que très rarement au vote sanction. Selon les enquêtes d’opinion les plus récentes, l’opposition républicaine a de très grandes chances de s’emparer de la Chambre. Les sondeurs sont plus mitigés quant au sort du Sénat.

«Un dernier revirement»

«Les sondages ont dit tout et son contraire», a balayé le président américain lundi. «Les républicains en tête, les démocrates en tête, les républicains en tête», a-t-il énuméré lors d’un discours devant des membres de son parti. «Mais je pense que ça va se conclure par un dernier revirement: les démocrates en tête», a-t-il affirmé.

Face au mécontentement croissant concernant l’inflation et au risque de récession qui amenuise les chances d’un tel succès électoral, le leader démocrate mise sur l’indignation déclenchée par la volte-face de la Cour suprême en matière d’avortement pour faire le plein des voix à gauche et au centre.

Le 8 novembre, les «Américains ont le choix», ne cesse de répéter Joe Biden. Il exhorte ses concitoyens à lui confier des majorités parlementaires suffisantes pour rendre à nouveau l’avortement légal sur tout le territoire, protéger le mariage pour les personnes de même sexe, et interdire les fusils d’assaut. Est-ce par défense de ces valeurs, ou au contraire par rejet de la politique du président? Près de 8 millions de personnes ont déjà voté aux «midterms» de façon anticipée selon le US Elections Project, notamment dans les États les plus disputés.