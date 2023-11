A Dubaï: Maeva Ghennam a été hospitalisée

«J’avais un rendez-vous. J’étais toute seule dans la voiture et, d’un coup, j’ai commencé à voir des petites étoiles et j’ai senti la fièvre qui me montait», a raconté l’influenceuse de 26 ans depuis son lit d’hôpital. Celle qui a abusé de la chirurgie esthétique a ensuite commencé «à trembler et à avoir froid»: «J’étais brûlante. Et là, malaise. J’ai arrêté la voiture. Des copines m’ont emmenée à l’hôpital».