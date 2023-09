À Dudelange: «Face à une piscine, mon chien oublie tout le reste»

À peine arrivé à la piscine extérieure de Dudelange, Diesel, 1 an, était déjà à la baille. Le jeune rottweiler «est curieux des autres chiens. Mais quand il voit de l’eau, il n’y a plus que ça qui compte. Il a l’habitude, on a une piscine à la maison», explique sa propriétaire Laura, Dudelangeoise de 28 ans.