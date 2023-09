La conseillère municipale avoue avoir tué son conjoint

Justine Jotham, née en 1986, est passée aux aveux au cours de sa garde à vue entamée mercredi et toujours en cours, selon une source proche de l'enquête et une source syndicale policière. Le parquet n'était pas joignable dans l'immédiat. Docteure et maître de conférences en littérature, la trentenaire figure parmi les enseignants chercheurs de l'Université du Littoral Côte d'Opale, où enseignait également le défunt, Patrice Charlemagne, 51 ans.