Le premier écovillage est au bord du gouffre

«Si le concept ne fonctionnait pas, on se ferait une raison. Mais les chiffres dépassent nos attentes, des gens viennent de l'étranger, nous avons même été référencés dans un guide en Allemagne». Fondateur et directeur du BENU Village, premier écovillage fondé au Luxembourg en 2017, Georges Kieffer assure chercher avec son équipe des solutions jour et nuit.