En France: A Fos-sur-Mer, ArcelorMittal veut réduire ses émissions et la pollution

En France : À Fos-sur-Mer, ArcelorMittal veut réduire ses émissions et la pollution

C’est l’un des sites générant le plus de gaz à effet de serre et de polluants en France, mais l’aciérie ArcelorMittal de Fos-sur-Mer, près de Marseille (sud), entend se transformer pour réduire fortement ses émissions, dénoncées par les riverains. Avec 2 500 emplois directs et 1 500 employés sous-traitants sur un site de 1 600 hectares dans la zone «industrialo-portuaire» de Fos, une des plus importantes de France, l’usine du deuxième sidérurgiste mondial, basé au Luxembourg, peut produire quatre millions de tonnes d’acier par an.