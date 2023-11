A Gaza: Le raid israélien sur l’hôpital al-Chifa est-il un crime de guerre?

Parmi une longue liste de crimes de guerre, l’article 8 du Statut de Rome de 1998, qui régit la Cour pénale internationale (CPI), stipule notamment qu’il est interdit «de diriger intentionnellement des attaques contre des bâtiments consacrés à la religion, à l’enseignement, à l’art, à la science ou à l’action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux où des malades ou des blessés sont rassemblés». Depuis le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza, plusieurs écoles et hôpitaux ont été touchés selon de nombreux témoignages de civils gazaouis.

«Il faut qu’il y ait des médecins, une prise en charge des malades»

«Si un acte nuisible a eu lieu à partir d’un hôpital, on ne peut pas le bombarder pendant deux jours et le détruire complètement», dit-elle à titre d’exemple. «La réaction doit être proportionnée»: «ce qui est compliqué dans le droit humanitaire international, c’est que c’est au cas par cas».

Par ailleurs, «une sommation, avec un délai, doit être donnée: attention nous allons intervenir dans tel service, veuillez évacuer, veuillez vous rendre. Il faut qu’il y ait des moyens d’évacuer (des ambulances, etc.) le personnel et les malades, ou qu’on leur demande de s’isoler dans une partie de l’hôpital». «Et en même temps que l’intervention, il faut qu’il y ait des médecins, une prise en charge des malades».

Le cas de l’hôpital palestinien d’al-Chifa

Dans le cadre de l’hôpital al-Chifa, où se sont réfugiés des centaines de civils palestiniens en plus des patients et personnels soignants, l’armée israélienne accuse le Hamas d’y avoir installé un centre stratégique et militaire, ce qu’a toujours contesté le mouvement islamiste. Elle prétend avoir trouvé des armes, grenades, munitions et des gilets pare-balles portant l’insigne de la branche armée du Hamas lors de son raid sur place, une information là aussi contestée par le ministère de la Santé du Hamas qui assure «ne pas autoriser» la présence d’armes dans ses établissements.