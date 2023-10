«A Gaza, les civils souffrent doublement» dit Jean Asselborn à l'ONU

Le ministre des Affaires étrangères et européennes, Jean Asselborn, s'est exprimé jeudi à New York, lors d'une session extraordinaire d’urgence de l’Assemblée générale des Nations Unies, au sujet de la situation alarmante au Proche-Orient. «Nous regrettons que le Conseil de sécurité n’ait pas encore été en mesure d’assumer ses responsabilités et d’adopter une résolution sur la situation en raison du véto et des divisions au sein de ce conseil» a-t-il lancé en préambule de son intervention.