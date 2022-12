Eruption: A Hawaï, l’une des routes majeures menacée par la lave du Mauna Loa

Éruption : À Hawaï, l’une des routes majeures menacée par la lave du Mauna Loa

La lave du Mauna Loa, plus gros volcan actif du monde entré en éruption le 27 novembre après 38 ans de calme, s’approche désormais d’une des routes principales de l’île d’Hawaï, selon l’Institut américain de géophysique (USGS).

Le «front de lave» issu d’une des coulées du volcan est désormais «à environ 3,2 miles (5,2 km) de l’autoroute Daniel Inouye», surnommée «Saddle Road», explique l’USGS dans son dernier bulletin publié jeudi soir. Il s’agit de l’axe principal pour traverser l’île d’Hawaï, la plus grande de cet archipel du Pacifique, d’est en ouest. Sa fermeture obligerait les habitants à de longs détours.

La lave du Mauna Loa -- «Longue Montagne» en hawaïen -- a ralenti ces derniers jours en rencontrant des pentes moins prononcées et la plus grosse coulée avançait de «40 mètres par heure» jeudi midi, selon l’Institut.

«Fumées toxiques»

À ce rythme, elle pourrait atteindre la route «au plus tôt (…) dans une semaine», selon l’USGS, qui rappelle toutefois que de «nombreuses variables» peuvent influer sur cette prévision et le caractère volatil de l’éruption. Elle reste contenue au côté nord-est du volcan et les autorités, qui n’ont pas émis d’ordre d’évacuation, assurent toujours que les habitations demeurent hors de danger.