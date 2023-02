Football luxembourgeois: A Hesperange, Ken Corral a enfin le droit au bonheur

Des allers et retours Nice-Luxembourg chaque week-end

Après six ans d'études en droit, l'ailier s'était inscrit au barreau de Luxembourg et aspirait à faire carrière comme avocat. Mais on lui a vite fait comprendre que le foot n'était pas compatible avec cette profession chronophage. «J'étais en stage à Luxembourg. Un jour, je quittais le travail à 17 h 30 pour aller à l'entraînement. Un avocat senior me l'a fait remarquer en me disant que c'était soit le travail, soit le football», retrace-t-il.