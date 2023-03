Au Luxembourg: À JO-500 jours, les lycéens du Luxembourg se mouillent pour les Jeux

LUXEMBOURG – Quelque 150 jeunes du Sportlycée et du lycée Vauban ont participé, mardi matin, à une course pour marquer les 500 jours avant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Une course pour les 500 jours avant les JO LUXEMBOURG – Quelque 150 jeunes du Sportlycée et du lycée Vauban ont participé mardi matin à une course pour marquer les 500 jours avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris. (Video: L’essentiel/jw)

«On est à 500 jours des Jeux olympiques, ça passe à une vitesse!», s'extasie Henri Leconte. L'ancien joueur de tennis installé au Luxembourg est un des parrains de l'opération «Terre de jeux», qui faisait étape ce mardi matin au Grand-Duché, où quelque 150 élèves du lycée Vauban et du Sportlycée ont couru une demi-heure, malgré la pluie battante au moment du départ. Une course amicale et conviviale pour marquer les 500 jours avant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, le 26 juillet 2024.

Pour les sportifs, «les Jeux, ça reste quelque chose d'exceptionnel et fantastique», se souvient Henri Leconte, qui a participé aux olympiades de 1988 à Séoul et de 1992 à Barcelone. Et cela va au-delà du sport. «C'est un moment très fort et symbolique, les JO réunissent des gens du monde entier. C'est très fort pour les sports, mais aussi politiquement», ajoute Mandy Minella. L'ancienne joueuse de tennis luxembourgeoise, qui parrainait aussi l'événement de ce mardi matin, espère pouvoir assister à ceux de Paris. «Je sais que c'est dur d'avoir des tickets, mais j'espère qu'à l'approche des JO, il y aura des possibilités d'y aller».

«Le sport, c'est par tous les temps»

Pendant que les officiels commentaient et regardaient la course, les sportifs en herbe couraient, chacun leur rythme, dans une ambiance détendue. Pas question de compétition, ici, mais plutôt d'amitié au-delà les frontières. L'opération «Terre de jeux», lancée par le Comité d'organisation des JO de Paris, se décline dans tous les fuseaux horaires, tous les sports et par tous les temps, organisée par 128 ambassades de France. Au niveau mondial, quelque 20 000 élèves y participent au fil de la journée, avec une centaine d'athlètes parrains. Et le Luxembourg a reçu le relais virtuel du Burundi avant de le transmettre, en fin de course, au Portugal.

«La proximité géographique entre Paris et Luxembourg nous permettra de profiter pleinement de cet événement historique», s'est réjoui le ministre des Sports Georges Engel, qui a assisté à la course, lançant un clin d'œil aux jeunes coureurs. «Bon courage pour cet événement bien pluvieux. Mais bon, vous êtes des sportifs, vous êtes habitués à faire du sport dans n'importe quelles conditions». «Le sport, c'est par tous les temps», a glissé l'ambassadrice de France au Luxembourg, Claire Lignières-Counathe, qui a mis en avant «les valeurs du sport, le partage, la solidarité, la persévérance».

Un moment de solidarité

