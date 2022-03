Un luxembourgeois de Kiev – «A Kiev, presque personne ne croit à la guerre»

Un luxembourgeois de Kiev : «À Kiev, presque personne ne croit à la guerre»

LUXEMBOURG/KIEV - Résident luxembourgeois à Kiev, Daniel Porcedda raconte que rien n'a changé dans la capitale ukrainienne. «Aucune panique n'est tangible», dit-il.

«À Kiev, presque personne ne croit à la guerre. La vie continue normalement, aucune panique n’est tangible. On ne note aucune frénésie d’achats dans les magasins, il y a du monde dans les bars, les restaurants». Âgé de 63 ans, Daniel Porcedda, conseiller marketing de sociétés, habite dans la capitale ukrainienne depuis 23 ans. Le sexagénaire reconnaît que «les derniers développements n’incitent guère à l’optimisme» et que «toutes les options restent possibles», car «on ne sait jamais, vu le manque de rationalité du président Poutine», mais «Kiev vit dans l’espoir que rien ne va se passer».

Bien sûr, tant la Crimée que la région minière du Donbass, convoitises du pouvoir russe, sont éloignées de la capitale de l’Ukraine (800 à 900 km), mais Daniel Porcedda trouve «étrange» la présence de troupes russes massées de l’autre côté de la frontière biélorusse, beaucoup plus proche, elle, de Kiev (moins de 250 km). «Si la guerre éclate, on ne pourra de toutes façons, rien y faire», lâche, fataliste, celui dont l’épouse, active dans un cabinet d’avocats, possède la double nationalité, ukrainienne et luxembourgeoise.

À l’évocation de la consigne, distillée la semaine dernière par le ministère luxembourgeois des Affaires étrangères, et réitérée ce dimanche, de quitter l’Ukraine, le manager en entreprises rétorque que «tout n’est pas aussi simple!». Certes, dit-il «Mr. Asselborn est très inquiet», et estime «raisonnable d’avertir ses compatriotes sur place d’un danger potentiel». Ainsi, ajoute le résident de Kiev, «il se donne bonne conscience au cas où quelque chose se produirait effectivement». «Mais attendez», coupe le sexagénaire, «on ne peut pas tout quitter comme cela. Imaginez que l’on s’en aille: il y a des risques de perdre son emploi, et puis si une désescalade rapide survient, quid? C’est un énorme risque à prendre. Bref, c’est facile à dire, mais beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre».