Emploi au Luxembourg: A l'approche des Fêtes, des renforts sont les bienvenus

Pour faire face, Cactus recrute du personnel. «Le recrutement est presque terminé mais nous continuons à recruter car nous avons des besoins tout au long de l'année», explique Natalia Sampaio, chargée des relations publiques. Ces nouveaux venus sont affectés «à des tâches proches de celles du personnel plus expérimenté. Il se peut très bien qu'en fonction de nos besoins futurs et de la qualité de leur travail, certains se voient offrir un CDI», ajoute-t-elle. De son côté, Auchan a encore «une quinzaine de postes à pourvoir». «Les besoins touchent tous les secteurs, à la fois les épiceries, le saisonnier jouets, le secteur caisse, ou encore les stands métiers de bouche», précise la porte-parole Sophie Morlé.

Après avoir été fortement freiné par la pandémie de Covid, le secteur de l'événement renaît. «L'organisation d'un événement demande toujours de renforcer son équipe. Comme il n'y a plus de CovidCheck cette année, il y a davantage de fluidité à l'entrée et cela permet de réduire le nombre d'hôtesses. Ce sont en majorité des étudiants qui remplissent ce rôle et la demande ne désemplit pas pour son caractère ponctuel et relativement bien rémunéré», explique Valérie Ghanimé, gérante chez Ghanimé Events.