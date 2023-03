France/Luxembourg: A l'assaut de la Moselle en paddle, pour la bonne cause

Il y a quelques mois, à l'été 2022, Romain Lescanne s'est mis en tête de rejoindre Novéant-sur-Moselle, au sud de Metz en France, à Schengen, au Luxembourg, exclusivement via la Moselle et avec une condition: le faire debout sur un paddle. C'est un peu une folie, oui, et il l'admet lui-même. Surtout que si le jeune papa français est un sportif aguerri, expérimenté en triathlon notamment, le paddle est une tout autre histoire. «J'en ai fait comme beaucoup de gens, en vacances, pendant une heure. Mais l'idée de le sortir de ce contexte, ça me plaisait pas mal. Et dans la Moselle à 4°C, je crois qu'on y est», raconte l'homme employé à la centrale de Cattenom.