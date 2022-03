Automobile au Luxembourg – «A l'Autofestival, les gens sont venus pour acheter»

Automobile au Luxembourg : «À l'Autofestival, les gens sont venus pour acheter»

LUXEMBOURG - Les voitures électriques ne manquent pas de susciter l’intérêt des futurs acheteurs, note Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs automobiles.

«Nous sommes plus ou moins en ligne avec nos prévisions faites au début du mois dernier: que cela n’allait pas être un cru exceptionnel, car la situation restait tendue au niveau sanitaire, et que les gens réfléchissent encore beaucoup en termes de motorisations». Philippe Mersch, président de la Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (Fedamo), juge que le bilan du 58e Autofestival qui vient de s’achever au Luxembourg est «plutôt correct, sans plus».