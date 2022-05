Au Luxembourg : À l'école et au boulot à vélo, un nouveau rythme à prendre

NOMMERN - L'opération Mam Vëlo op d’Schaff (en vélo au travail/à l’école) est lancée. Elle s'achèvera fin juillet.

Et si on changeait nos habitudes en allant au boulot ou à l'école à vélo. C'est l'idée du concours «Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul» (MVOS) du ministère de la Mobilité. Il a débuté hier et s’achèvera le 31 juillet. Mais il reste possible de s’inscrire jusqu’au 10 juillet.

Le principe: former une équipe de 2 à 4 personnes, aller au travail ou à l'école en vélo puis encoder ses kilomètres. A la clé : tenter de gagner par tirage au sort des bons d'achats d'une valeur totale de 13 000 euros. Et découvrir de nouvelles routines.

Lionel s'est inscrit. Au quotidien, ce frontalier français se rend au travail en voiture, en train et à vélo. «Au Luxembourg le vélo ne peut pas suffire, nous ne sommes ni à Paris ni à Copenhague. Pour les frontaliers, il faut coupler. Je parcours Hollerich Gare- Leudelange à vélo, raconte l'employé de la Provencale. Cela me permet de décarbonner mon trajet, je fais de l'exercice et j'économise de l'argent. Je roule été comme hiver», raconte-t-il.

Le travail à vélo, Ralph Diseviscourt connaît. Il le pratique en mode hors catégorie. Chaque jour depuis dix ans, l’ultracycliste parcourt les 60 km entre son domicile à Nocher et son travail à la BIL à Luxembourg. Avec souvent une petite rallonge jusqu'à 100 km. «Je rencontre de plus de plus de gens le matin et soir qui circulent vers/de la ville matin et soir. De plus en plus d’employeurs mettent à disposition les installations nécessaires avec vestiaires et douches, ça va dans la bonne direction», souligne-t-il.

«Une forme d'indépendance qu’apprécient les petits»

Les infrastructures s'adaptent peu à peu «même s’il reste de la marge à ce niveau. Il manque parfois de courage politique pour aller vers un changement radical comme ils l’ont fait à Paris. Ce qui me fait peur par contre est la haine et l’agressivité des automobilistes vis-à-vis des cyclistes, ils mettent en danger notre vie pour gagner dix secondes. Je roule seul dans 99% des cas, et aussi beaucoup sur les pistes cyclables. Mais parfois on n’a pas le choix et il faut emprunter la route. C’est devenu la guerre! Oui il y a des cyclistes qui ne s'en tiennent pas aux règles, tout comme il y a des automobilistes».

A Nommern, près de Mersch, du 27 juin au 15 juillet, plusieurs dizaines d'enfants joueront le jeu. Matin et soir. Une initiative de parents qui voulaient voir bouger leurs petits quand les cours de sport étaient arrêtés, à la sortie du confinement de 2020 qui s'est poursuivie et a reçu le soutien de la commune. Chaque jour, des adultes encadrent 50 à 80 jeunes sur le trajet entre Schrondweiler et l'école de Nommern (1,5 km). Et les 1er et 8 juillet, les élèves pourront venir depuis Cruchten (3 km) via la nationale avec l'appui de la police.

Encadrés d’ordinaire par une dizaine de parents, des petits à partir de 3 ans ont pris l'habitude d'aller à l'école à vélo. Et pas seulement lors de l'opération MVOS. «Nous avons montré que c'était possible. Ils se rendent compte que c'est agréable et pas dangereux. C'est une forme d'indépendance qu’apprécient les petits. Ils sont en équipe et n'ont plus besoin des grands.», insiste Carmen Weisgerber, une maman de trois enfants de 5 à 9 ans. «C'était important que ce soit une initiative de parents. La commune aurait eu beaucoup plus de mal à le faire, en terme de responsabilités. Désormais elle suit». L'an passé pour le MVOS, ce groupe avait cumulé 13 jours d'école à vélo et parcouru, en cumulé, 3 328 kilomètres et 650 allers et retours. Pour certains c'est devenu une habitude.

L’an passé 2 489 personnes divisés en 995 avaient participé au Mam Vëlo op d’Schaff oder an d’Schoul, pour un total de 769 569 km parcours et 171 415 kg de CO2 économisés.