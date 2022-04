Solidarité au Luxembourg: A l'Ecole Européenne II, ils ont couru contre la faim

Plus les élèves couraient longtemps, plus ils récoltaient de l'argent.

«En courant, on soigne notre santé et on fait aussi une bonne action», se réjouit Mattéo. Les 200 élèves de 5e année de secondaire (S5) de l'École Européenne de Luxembourg II ont participé ce jeudi à une course contre la faim, dans le cadre d'un projet proposé par l'ONG Action contre la Faim (en partenariat avec le ministère français de l'Éducation nationale).